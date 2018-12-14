مصر “تنسف” كل التخمينات و”السيناريوهات”.. المغرب لن يستضيف “كان” 2019

على الرغم من موقف المغرب الرسمي، والذي عبر عنه وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء، والقاضي بعدم تقديم المغرب لطلب استضافته لهذا الحدث القاري وتعويض الكاميرون، إلا أن العديد كان يعتبر بأن حظوظ المغرب من أجل احتضان هذه التظاهرة القارية مازالت قائمة.

فعلى بعد أقل من 48 ساعة، من انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصوص تلقي طلبات الترشح لاستضافة الـ”كان” (تنتهي يوم غد الجمعة)، لم يتقدم أي بلد إفريقي بطلب الاستضافة بشكل رسمي (قبل ترشح مصر)، بالرغم من بروز إسم بلدين إثنين هما جنوب إفريقيا ومصر، ما قد يضع الـ”كاف” أمام موقف توجيه طلب رسمي لأحد البلدان من أجل “إنقاذ” هذه النسخة، وقد يكون المغرب.

غير أن قرار مصر بالترشح الرسمي من أجل استضافة بشكل رسمي، وعزم جنوب إفريقيا تقديم ملف ايضا، نسف الخيار الثاني.

سيناريوهات متاحة

وحسب الدكتور منصف اليازغي،المتخصص في الساسيات الرياضية، فإن هذا السيناريو وارد للغاية، لأن “التقارير القادمة من جنوب إفريقيا، تفيد بأن الحكومة قد لا توافق على طلب الاتحاد المحلي لاستضافة هذه التظاهرة بسبب معاناتها من مشاكل مالية، فعلى الرغم من تصريح وزيرة الشباب والرياضة الجنوب إفريقية، التي أكدت بأن بلادها مهمتة باستضافة الحدث، إلا أن العديد من التقارير الصحفية المحلية تؤكد بأن حكومة البلاد لا ترغب في ذلك لأسباب مالية”.

ويستبعد المتحدث نفسه، أن تقدم مصر هي الأخرى ملفا رسميا من أجل تنظيم هذه التظاهرة، ” لقد تابعنا نهائي عصبة الأبطال الإفريقية الأخيرة بين الاهلي والترجي، حيث لم يسمح دخول عدد كبير من الجماهير لأسباب أمنية، كما يحدد عدد الجماهير في بطولتها المحلية”.

وأوضج اليازغي، أن “مصر غير معنية بالتنظيم لأسباب أمنية، فكيف يمكن قبول ترشح بلد يحدد عدد الجماهير في بطولته المحلية، وسيكون مطالبا باستضافة 24 منتخبا، 24 بلدا، وعدد كبير من الجماهير القارية”.

هذا الأمر، يجعل سيناريو الـ”شان'”، ” يعود بقوة بعد أن لجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمغرب، من أجل تعويض كينيا، إذ من المرشح أن يطلب الاتحاد الإفريقي من المغرب إنقاذ الموقف، واستضافة هذه النسخة” يقول اليازغي

مصر تترشح.. نهاية “التخمينات”

أنهت مصر كل ما قلناه سلفا، وكل “التخمينات” و”السيناريوهات” الممكنة، بعد أن أعلنت رسميا رغبتها في استضافة هذه التظاهرة، وذلك بعد أن أكد رئيس الاتحاد المصري للعبة، هاني أبور ريدة، بأن بلاده أخطر الاتحاد الإفريقي بأنه سيتقدم بطلب الاستضافة.

جنوب إفريقيا بدورها، أبدت اهتمامها، ومن المحتمل جدا أن تؤكد منافستها لمصر، يوم غد الجمعة، آخر أجل لوضع الترشيحات، وذلك بعد أيام قليلة من تأكيد وزيرة الرياضة في بلاد “نيلسبون مانديلا”، بأن بلادها مهتمة فعلا باحتضان هذه التظاهرة.

تقدم مصر الرسمي، والترشح المنتظر لجنوب إفريقي، قضى بشكل رسمي على كل “الآمال” و”الاحتمالات” الممكنة، من أجل ترشح مغربي لاحتضان هذا الحدث، وخلف “استياء” عارما من البعض الذي اعتبر بأن المغرب فوت على نفسه فرصة ذهبية من أجل نيل شرف الاستضافة، وخلف ارتياحا لدى البعض الآخر، الذي ينظر لهذه التظاهرة كأنها “عبئ” وجب عدم تحمله.