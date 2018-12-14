كرة المضرب: ديوكوفيتش وهاليب الأفضل في العالم 2018

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُوّج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والرومانية سيمونا هاليب، كأفضل لاعبين في كرة المضرب (التنس) لسنة 2018، بحسب اختيار الاتحاد الدولي لكرة المضرب، يوم الخميس، لتكون هذه المرة السادسة التي يتم فيها اختيار ديوكوفيتش المصنف أول عالميا، كأفضل لاعب على مدار السنة، والأولى بالنسبة لهاليب المصنفة أولى عالميا أيضا.

وقال ديوكوفيتش، العائد إلى صدارة ترتيب اللاعبين المحترفين بعد معاناة مع الإصابة: "إنه شرف عظيم لي اختياري الأفضل مجددا من قبل الاتحاد الدولي لكرة المضرب".

وأضاف ديوكوفيتش: "أنا فخور بهذا الإنجاز بعد كل ما شهدته من معاناة على الصعيد الجسدي، إلا أنني كنت واثقا بقدرتي على العودة إلى القمة من جديد. أنا راض كثيرا بإحراز هذه الجائزة للمرة السادسة".

من جانبها، قالت هاليب التي ظفرت هاليب بلقب في الغراند سلام في 2018، بإحرازها لقبها الكبير الأول في رولان غاروس (فرنسا) وبوصولها الى نهائي بطولة أستراليا في ملبورن: "إنه شرف عظيم لي الفوز بهذه الجائزة للمرة الأولى. كانت سنة لا تصدق بالنسبة الي، احرزت فيها باكورة القابي في الغراند سلام في رولان غاروس وأنهيتها متصدرة ترتيب المصنفات".