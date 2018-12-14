شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: اتفاق الأطراف اليمنية خطوة لإنهاء الصراع والان نبدء بالتفاصيل

أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في السويد اليوم في أعقاب مشاورات السلام التي عقدت حول عدد من ملفات الصراع الدائر بين تلك الأطراف.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان له، إن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة وإيجابية في طريق إيجاد حل شامل للصراع الدائر في اليمن منذ سنوات، وذلك وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ودعا المصدر الأطراف اليمنية إلى ضرورة الالتزام بهذا الاتفاق والبناء عليه حقنا لدماء الأشقاء ورفعا لمعاناة أبناء الشعب اليمني الشقيق. وأشاد المصدر بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها السويد والأمم المتحدة للوصول إلى هذا الاتفاق.

وكانت مشاورات السلام اليمنية اختتمت في السويد اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا أهمها ملفا (الحديدة) و(تعز) إضافة إلى اتفاق حول الأسرى.