انت الان تتابع «سنيرجي» تضع قواعد جديدة لدراما رمضان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجوى عبدالحميد ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٥ م

تامر مرسي مالك شركة "سينرجي" للإنتاج

?اجتمع مسئولون في شركة سنيرجى للإنتاج الفنى، مع 13 مؤلفا ممن يشاركون فى الموسم الدرامى المقبل "رمضان 2019". تناول الاجتماع شرح الأزمة المالية التى يمر بها سوق الإنتاج الدرامى وما فرضه من تقليل عدد الأعمال المنتجة هذا الموسم إضافة إلى تخفيض أجور كل العاملين بداية من نجوم الصف الأول وحتى أصغر عامل فى المسلسل. وبمناسبة تخفيض ميزانية الأعمال الدرامية، طلب مسئولو "سنيرجى" من كتاب السيناريو الـ 13 المتعاقدين مع الشركة، مراعاة هذا الأمر أثناء كتابتهم للعمل.

وطلب المسئولون بـ«سنيرجى» من كتاب السيناريو، عدم كتابة مشاهد «أكشن»، خاصة أن هذه المشاهد تحتاج لمحترفين يتقاضون أموالا كبيرة إضافة إلى أن تصويرها يزيد من عبء ميزانية العمل، إضافة إلى عدم كتابة مشاهد تتطلب السفر للخارج وما يتبعه من تأجير معدات بالعملة الصعبة إضافة إلى تكاليف إقامة فريق العمل بالخارج