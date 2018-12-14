«الشيوخ» يقر وقف الدعم العسكري للتحالف العربي باليمن

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١١ م
تبنى مجلس الشيوخ التابع للكونجرس الأمريكي، مساء اليوم الخميس، مشروع قرار يدعو إلى وقف مساعدات الولايات المتحدة لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بحسب "سي إن إن". وصوت 56 من أعضاء مجلس الشيوخ لدعم هذه الوثيقة، فيما واجهت اعتراضا من قبل 41 سيناتورا. ووافق الشيوخ على وقف المساعدات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن الذي يعمل دعما للحكومة المحلية المعترف بها دوليا وفقا لما يسمى بـ"قانون صلاحيات الحرب" الذي تم تبنيها خلال فترة الحرب في فيتنام.
كان الشيوخ الأمريكي نقاش أمس مشروع قانون وقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن، حيث صوت 60 عضوا لصالح البدء في النقاش حول مشروع القانون، فيما عارضه 39 آخرين.وقال السيناتور بيرني ساندرز -الذي قدم مشروع القرار- إن الدعم الأميركي لحرب اليمن سيكون عائقا أمام التوصل إلى حل سياسي
وقال السيناتور بيرني ساندرز -الذي قدم مشروع القرار- إن الدعم الأميركي لحرب اليمن سيكون عائقا أمام التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مضيفا أن الكونغرس لم يصادق على المشاركة الأميركية في حرب اليمن، مما يجعلها غير دستورية.
من جانبه دعم السيناتور ليندزي غراهام دعم مشروع قرار ساندرز لمساءلة السعودية على انتهاكاتها في اليمن، وقال إن ولي العهد السعودي متورط في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشدداً على أن ما حصل لخاشقجي غير معادلة العلاقات مع السعودية.
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