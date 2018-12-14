مسلسلات الأجزاء.. صادمة للجمهور ومخيبة للآمال

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عام 2018 شهد عرض الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك".. وفي الأيام المقبلة سيتم عرض "أبو العروسة 2" أيضًا.. فهل نجاح عمل فني يعني بالضرورة استكماله بجزء ثان؟

تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م

بين الحين والآخر يحدث بين الجمهور وعمل فني ما نوع من التوحد، وتجد أن أول ما يفكر فيه صُناع هذا العمل هو الإعلان عن الإعداد لجزء ثان، مستغلين قوة الدفع الجماهيري التي حققها الجزء الأول، ولكن هل نجاح عمل فني يعني بالضرورة استكماله بجزء ثان؟ هل لو كان التكرار مجرد استثمار لنجاح قديم ضمانة لتحقيق نجاح جديد؟ بالتأكيد لا، الضرورة الدرامية قبل كل شيء هي التي تحدد ذلك. وفي الدراما العربية، دائمًا ما يتم إنتاج أجزاء من المسلسلات، وقد تمتد إلى 6 أجزاء مثل "ليالي الحلمية"، وإلى 10 أجزاء مثل "باب الحارة" (سوري)، وحتى 18 جزءًا مثل "طاش ما طاش" (سعودي).

وليس بالضرورة أن نجاح الجزء الأول من الأعمال الفنية، يستمر مع الأجزاء التالية، خاصةً إذا ما كانت هذه الأجزاء لا تُقدم شيئًا جديدًا، وغالبيتها يأتي مفتعلًا ويضيف أحداثًا في موضوع لا يحتمل أي جديد، والتجربة أثبتت ذلك حتى مع أعمال كبيرة، فمثلًا مسلسل "ليالي الحلمية" للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، كان

وليس بالضرورة أن نجاح الجزء الأول من الأعمال الفنية، يستمر مع الأجزاء التالية، خاصةً إذا ما كانت هذه الأجزاء لا تُقدم شيئًا جديدًا، وغالبيتها يأتي مفتعلًا ويضيف أحداثًا في موضوع لا يحتمل أي جديد، والتجربة أثبتت ذلك حتى مع أعمال كبيرة، فمثلًا مسلسل "ليالي الحلمية" للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، كان ناجحًا حتى الجزء الرابع فقط، وبعد ذلك لم تنجح الأجزاء التالية، وهو نفس ما حدث مع مسلسل "هوانم جاردن سيتي" في جزئه الثاني، للمخرج أحمد صقر، والمؤلفة منى نور الدين.

مؤخرًا مثلًا مسلسل "هبة رجل الغراب" حققت أجزاؤه الأولى نجاحًا كبيرًا، إلا أن الأخير لم يحقق أي نجاح يُذكر، مع تغيير أبطاله الرئيسيين الذين ارتبط بهم الجمهور، على رأسهم إيمي سمير غانم التي حلت بدلًا منها ناهد السباعي، ونفس الأمر تكرر مع مسلسل "حكايات بنات"، حيث حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا بأبطاله النجمات صبا مبارك، وحورية فرغلي، ودينا الشربيني، وريهام أيمن، ومع بدء تغيير طاقم البطلات لم يحقق في جزأيه التاليين نفس نجاح الجزء الأول، وهو ما يتوقع أيضًا للجزء الرابع.

على النقيض، هناك أعمال كان ينتظر الجمهور أجزاء تالية لها، خاصةً أن نهايتها مفتوحة وقصتها قابلة للمزيد من الحكي، ولكن ذلك لم يحدث، وفي المقدمة منها، مسلسل "زيزينيا"، أحد الأعمال الخالدة في ذاكرة الدراما المصرية، فمهما يعاد عرضه تجد متابعيه كُثرا، كبقية أعمال أسامة أنور عكاشة التي تعيش لسنوات طويلة وترصد الواقع بصورة مشوقة، حيث قُدّم من العمل جزآن وانتظر الجمهور جزءا ثالثا، لكن حينما بدأ كاتبه يفكر في ذلك، شعر القدير يحيى الفخراني أنه أصبح كبيرًا على تقديم دور "بشر" فاعتذر، مما جعل عكاشة لا يقدمه.

نفس الحال ينطبق على المسلسل الشهير "حديث الصباح والمساء" (2001)، رائعة كاتب نوبل الراحل نجيب محفوظ، فرغم النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، وانتظار الجمهور العربي بلهفة جزءه الثاني، وبت السيناريست محسن زايد بالفعل في المعالجة الدرامية، خاصةً أن الرواية الحقيقية لم تكتمل بعد، فأحداث المسلسل انتهت بالوصول إلى تاريخ الحرب العالمية الأولى عام 1914، بينما أحداث الرواية تمتد حتى عام 1985، فإن الجزء الثاني لم يخرج إلى النور.

ومن الأعمال التي انتظر الجمهور جزءها الثاني في الفترة الحالية، ولم تخرج إلى النور بعد، مسلسل "الزيبق" (2017) للفنان كريم عبد العزيز، فعلى الرغم من أحداثه التي تدور في فترة 1998 إلى 2003، وكونه من ملفات المخابرات العامة المصرية عن قصة حقيقية، لم تكتمل بعد، حيث انتهى الجزء الأول بإخبار بطله بذهابه إلى إسرائيل عن طريق عميل موساد، ولم يعرف الجمهور بقية الحكاية التاريخية البطولية، فإن الجزء الثاني وفقًا لكاتبه وليد يوسف، تم تجميده.

واستغلالًا لقوة الدفع الجماهيري التي حققها الجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة" (2017) للنجمين سيد رجب وسوسن بدر، يتم حاليًا تصوير جزئه الثاني، من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، ومن المقرر بدء عرضه خلال ديسمبر الجاري، نفس الأمر تكرر خلال عام 2018، بعرض الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك" بعد نجاح الجزء الأول في عام 2016، وبالفعل حقق العمل نجاحًا مرضيًا للمشاركين فيه، خاصة أنه طُرح خارج السباق الرمضاني.

وبالطبع تقديم جزء ثانٍ لعمل فني أمر جيد إذا كان هناك ضرورة، وحينها سيواصل نجاحه مثلما حدث في رمضان الماضي مع مسلسل "كلبش 2" لأمير كرارة (يصور حاليًا الجزء الثالث)، ولكن حينما يصبح الأمر محض استثمار لنجاح سابق دون وجود خطوط درامية تستدعي ذلك، أو حينما يكون ذلك فقط محاولة من فنان للخروج من لحظة ضعف راهنة باستعادة أمجاد الماضي، فإن الفشل سيكون حليفه في الغالب.