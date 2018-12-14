انت الان تتابع اليوروبا ليج.. تشيلسي يتأهل وباوك يودع بمشاركة وردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٧ م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة تشيلسي مع مضيفه مول فيدي المجري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد سوستوي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وعلى ملعب تومبا ستاديوم، تعرض فريق باوك اليوناني بمشاركة الدولي المصري عمرو وردة للخسارة أمام باتي بوريسوف الروسي بثلاثة أهداف لهدف. تقدم تشيلسي في الدقيقة 30 عن طريق ويليان، قبل أن يسجل فيدي هدفين عن طريق لاعب تشيلسي أمبادو بالخطأ في مرمى فريقه، ولويك نيجو (56)، لكن أوليفييه جيرو أحرز التعادل للفريق الإنجليزي في الدقيقة 75 من ركلة ثابتة.

وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط شارك عمرو وردة في مباراة الفرص الضائعة، وتعرض فريق باوك للخسارة بثلاثة أهداف لهدف، لكن أهدر فرصًا بالجُملة بالشوط الثاني، وردة لم يبدأ أساسيا ولكن شارك مع بداية الشوط الثاني، وأحدث نشاطا كبيرا لفريقه على الصعيد الهجومي، ولكن باوك لم يستغل العديد من الفرص وودع البطولة محتلا