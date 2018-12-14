انت الان تتابع سقوط ضابط سهل الاستيلاء على خط غاز بالشروق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٩ م

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية من القبض على ضابط شرطة لاتهامه بتقاضى 3 ملايين جنيه رشوة والتورط فى الاستيلاء على خط الغاز الطبيعي التابع لمدينة الشروق بالتواطؤ مع الأعراب بالمنطقة الجبلية. وكشفت مصادر قضائية، عن أن المتهم تم وقفه عن العمل منذ أيام من قبل وزارة الداخلية، ونقله كضابط نظام إلى قطاع أمن الوادي الجديد. وأفادت المصادر، بأن المتهم يتم التحقيق معه من قبل قطاع التفتيش والرقابة، والأمن الوطني بوزارة الداخلية، بعدما تبين أن الأعراب أخطروا الأجهزة الأمنية بتورط المتهم.

تابعت المصادر، أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن المتهم تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه مقابل تسهيل الاستيلاء على خط الغاز الطبيعي المتواجد في مدينة الشروق بالمنطقة الجبلية. وكانت معلومات قد وردت إلى أجهزة الأمن من الأعراب، بتورط ضابط شرطة برتبة رائد "رئيس مباحث قسم بقطاع القاهرة الجديدة"، في تسهيل الاستيلاء