الان تتابع تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم ستراسبورج، وأفادت وكالة أنباء مرتبطة بالتنظيم أن منفذ الهجوم أحد أفراد التنظيم. وأسفرت عملية أمنية في مدينة ستراسبورغ بغرب فرنسا عن تصفية شريف شيكات، منفذ الهجوم الذي خلف ثلاثة قتلى في المدينة نفسها قبل أيام، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصدر مطلع.

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