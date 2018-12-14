الان تتابع إشادات عربية بالاتفاق بين الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السلام بالسويد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحبت وزارة الخارجية المصرية بالنتائج التى توصلت إليها مشاورات الأطراف اليمنية التى استضافتها السويد، والتى أعلنت اليوم عن تفاهمات عدة لرفع المعاناة عن الشعب اليمنى

وأعربت جمهورية مصر العربية، بحسب بيان الخارجية عن الترحيب بالاتفاقات والتفاهمات التي تم الإعلان عنها اليوم بين الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السويد، اتصالاً بكل من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتبادل الأسرى، ومدينة تعز.

وأشاد البيان بما توصلت إليه الأطراف اليمنية، معتبراً ما تحقق خطوة هامة ورئيسية في إطار التوصل لحل سياسي شامل وفقاً للقرار الأممي 2216 وسائر المرجعيات ذات الصِّلة بالحل المنشود في اليمن.

واختتم البيان بتثمين الجهود الدولية والإقليمية والأممية التي بُذلت في سبيل تحقيق اتفاقات وتفاهمات مشاورات السويد، مع التشديد على أهمية استمرار الروح الإيجابية السائدة حالياً على المشهد اليمني، والتزام الأطراف اليمنية بتنفيذ ما تم التوصل إليه، وذلك لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

وأعلن وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، ترحيبه باتفاق السويد بشأن اليمن، والذي أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.

وقال قرقاش على حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “نرى نتائج الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية”، مشيرا إلى أن “التحالف العربي أوفى بالتزامه بتجنيب مدينة الحديدة ومينائها العمليات العسكرية حفاظاً على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، واليوم بإمكان الميناء ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني”.

وأضاف الوزير الإماراتي أن “الضغط العسكري المتمثل بتواجد 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية واستعدادهم لتحرير الميناء في أقرب وقت شكل الضغط المطلوب على الحوثيين وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي”.

مهنئًا المبعوث الأممي بما تحقق اليوم ومعلنا التزام بلاده بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة.

وتابع “من المهم استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره”.

كما رحبت الكويت بالاتفاق، وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية – في بيان رسمي اليوم – إن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة وإيجابية في طريق إيجاد حل شامل للصراع الدائر في اليمن منذ سنوات؛ وذلك وفق المرجعيات الثلاث، وهى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

‏ ودعا المصدر الأطراف اليمنية إلى ضرورة الالتزام بهذا الاتفاق والبناء عليه، حقنا لدماء الأشقاء، ورفعا لمعاناة أبناء الشعب اليمني، مشيدا فى الوقت نفسه بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها السويد، والأمم المتحدة للوصول إلى هذا الاتفاق.

وكانت مشاورات السلام اليمنية، قد اختتمت في السويد اليوم، بالتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا، أهمها ملفا (الحديدة)، و(تعز)، إضافة إلى اتفاق حول الأسرى.

وأعربت وزارة الخارجية عن تطلع مملكة البحرين إلى التوصل لحل سياسي شامل يعيد الأمن والسلم والاستقرار للجمهورية اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، وبما ينهي جميع أشكال التدخلات الايرانية التي تعد المهدد الرئيسي لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي.

ويقضي الاتفاق فيما يخص (الحديدة)، بانسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، إلى شمال طريق صنعاء خلال 14 يوما، مع إعادة انتشار القوات الحكومية جنوب الخط، وكذلك الانسحاب الكامل للحوثيين من مدينة الحديدة في المرحلة الثانية، إلى مواقع خارج حدودها الشمالية خلال 21 يوما.

كما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها، وتعزيز وجود الأمم المتحدة، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، وفتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، كما اتفق الطرفان على إيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي.

ورحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالاتفاق، مشددة على ضرورة التمسك بمسار التفاوض والتعاون الإيجابي مع الجهود التي يبذلها سعادة السيد مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، منوهة بالدور المحوري الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة الإنسانية والسياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية.