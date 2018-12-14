بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة.. ترامب يلغي حفل عيد الميلاد التقليدي للصحفيين في البيت الأبيض

كتبت: سارة سرحان

أكدت مصادر بالبيت الأبيض لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى حفل عيد الميلاد في البيت الأبيض للصحفيين، والذي كان يقام سنويا لأعضاء السلك الصحفي كفرصة لتناول الطعام في البيت الأبيض والتجول حول القصر والتقاط الصور مع الرئيس والسيدة الأولى.

يذكر أنه في العام الماضي، أقام ترامب الحفل لكنه رفض عرض الصور، وقاطعت سي إن إن الحدث "في ضوء هجمات الرئيس المستمرة على حرية الصحافة". الآن تم إلغاء الحدث تماما، وتقارير فوكس نيوز.

لقد هاجم ترامب وسائل الإعلام طوال فترة وجوده في المنصب، واصفاً الصحافة بأنها "غير صادقة"، و"كذبت"، وأطلقت اتهامات بـ"أخبار مزيفة".

وفي نوفمبرالماضي، مُنع جيم أكوستا، مراسل بي بي سي في البيت الأبيض، من الدخول بعد أن دخل في مناقشة حامية مع الرئيس دونالد ترامب. وبعدها رفض أحد موظفي الخدمة السرية دخول أكوستا إلى البيت الأبيض وألغى "جواز مروره"، وهو تصريح صحفي طويل الأجل صادر إلى هيئة الصحافة في البيت الأبيض. ولكن تم منح أكوستا تصريحه بعد أن رفعت CNN دعوى قضائية.

يذكر أنه حتى الآن لم يعلن البيت الأبيض رسميا عن إلغاء الحفل.