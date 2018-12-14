قائد قسد: سنرد بقوة على أي هجوم تركي في شمال شرق سوريا

أكد قائد "​قوات سوريا الديمقراطية​" مظلوم ​كوباني​، في حديث لوكالة "​رويترز​" أن "​القوات​ سترد بقوة على أي هجوم تركي في شمال شرق سوريا"، مشيراً إلى أن "محاولاتنا الدبلوماسية مستمرة لمنع أي هجوم تركي".

وأوضح أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ تقوم بمحاولات جادة لمنع الهجوم التركي لكن يجب تكثيف الجهود"، مشيراً إلى أن "ما لا يقل عن 5 آلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" لا يزالون في شرق سوريا"، لافتاً إلى أنه "ما يزال بعض قادة "داعش" وكثير من الأجانب في شرق سوريا"، مشدداً على أن "داعش سوف يستغل الهجوم التركي للانتشار مجددا".

واعتبر كوباني أن "قتال "داعش" ليس ممكناً دون وحدات "حماية الشعب" الكردية وهي التي تدير المعركة.