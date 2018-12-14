أكد السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال أنه "بالنظر لدور ​السعودية​ في هجمات 11 سبتمبر والقتل الوحشي لخاشقجي والتسبب بأزمة ​اليمن​ فإن تصويت اليوم كان مستحقا بشدة". وكان ​مجلس الشيوخ الأميركي​ قد أقر مشروع القرار بوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن وتحميل مسؤولية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأغلبية 56 صوتاً مقابل 41 صوتاً معارض للقرار.

شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور ديمقراطي: بالنظر لدور السعودية فإن تصويت اليوم كان مستحقا بشدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .