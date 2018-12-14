ساندرز: لن نكون بعد الآن جزءاً من المغامرات العسكرية للسعودية

أكد السيناتور الديمقراطي ​بيرني ساندرز​ "أننا اليوم نقول للنظام الاستبدادي في ​السعودية​ إننا لن نكون بعد الآن جزءا من مغامراته العسكرية"

وكان ​مجلس الشيوخ الأميركي​ قد أقر مشروع القرار بوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في ​اليمن​ وتحميل مسؤولية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأغلبية 56 صوتاً مقابل 41 صوتاً معارض للقرار.