وكالة "موديز" تعدل النظرة المستقبلية لتصنيف لبنان إلى سلبية

أعلنت وكالة "​موديز​" للتصنيفات الائتمانية انها عدلت النظرة المستقبلية لتصنيف ​لبنان​ إلى سلبية اثر تصاعد التوترات الداخلية والجيوسياسية. ولفتت إلى أن "النظرة المستقبلية السلبية للبنان ترجع إلى زيادة المخاطر على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد".

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