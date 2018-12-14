أفادت وكالة "أعماق" بأن "​تنظيم داعش​ يتبنى الهجوم الذي وقع في ​ستراسبورغ​ الفرنسية". وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير قد أكد مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيخات، مشيراً إلى أن "شيخات أطلق النار على الشرطة بعد أن رصدته فواجهته قواتنا بالنيران وأردته قتيلاً". وقد أعلنت الشرطة الفرنسية عن مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيخات خلال عملية أمنية في المدينة. يذكر أن شيخات كان قد أطلق النار داخل سوق الميلاد في المدينة ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

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