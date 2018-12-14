الشرطة الفرنسية: مقتل منفذ حادث ستراسبورغ خلال عملية أمنية

أعلنت الشرطة الفرنسية منذ قليل مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيكات خلال عملية امنية، حسبما أفادت قناة العربية. وكانت الشرطة الفرنسية قد دعت مساء الأربعاء كل من لديه معلومات لإبلاغها عن شريف شيكات صاحب السوابق المعروف لدى السلطات الذي أطلق النار الثلاثاء على السوق موقعا ثلاثة قتلى و12 جريحا.

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