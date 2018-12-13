هايلي: على السعوديين أن يعوا أننا لن نغمض أعيننا عن مقتل خاشقجي!

قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن على واشنطن أن تتحدث بجدية مع السعودية حول عواقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكدت هايلي في حوار مع تلفزيون "إن بي سي" في هذا السياق: "أعتقد بأنه يتوجب علينا أن نتحدث مع السعوديين بجدية وحزم، كي يعوا أننا لا نغمض أعيننا عن مقتل خاشقجي. نحن لن نجعل من مثل هذا الأمر استثناء للسعودية، ولن نسمح لهم بالقيام بهذا الأمر مجددا".

وشددت هايلي على أن السعودية مع كل ذلك، هي شريك محوري للولايات المتحدة، مضيفة أن "السعودية كانت دائما شريكنا في التصدي لإيران، وهذا أمر هام جدا...