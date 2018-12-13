راند بول: مجلس الشيوخ بعث رسالة للسعودية بعدم غض الطرف عن انتهاكاتها

أكد السيناتور الجمهوري راند بول أنه "بتصويته التاريخي، يبعث مجلس الشيوخ رسالة واضحة للسعودية بأننا لن نغض الطرف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتصفية المعارضين و​اليمن​يين الأبرياء".

وكان ​مجلس الشيوخ الأميركي​ قد أقر مشروع القرار بوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده ​السعودية​ في اليمن وتحميل مسؤولية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأغلبية 56 صوتاً مقابل 41 صوتاً معارض للقرار.