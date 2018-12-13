الدفاع التركية: تدمير مواقع لحزب "العمال الكردستاني" شمال العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع​ التركية، في بيان، أن "​الجيش التركي​ دمّر في عملية نفذتها مقاتلات تابعة له مواقع لحزب "العمال الكردستاني" بمنطقتي ​سنجار​، وجبل "قره جاق"، شمالي ​العراق​".

ولفتت الوزارة إلى أن "الجيش شنّ عملية جوية لتحييد إرهابيي الحزب والتصدي للهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات المسلحة شمالي العراق".

وأوضحت أن "العملية تهدف أيضا لتأمين أمن الحدود، في إطار حق الدفاع المشروع الناجم عن القوانين الدولية المستمدة من المادة 51 لمعاهدة ​الأمم المتحدة​"، مشيرة إلى أنه "تم استهداف مواقع إرهابية في منطقتي سنجار وجبل قره جاق، كانت تستخدمها المنظمة كقواعد عسكرية".

وأكدت أن "العملية أفضت لتدمير ملاجئ ومخابئ وأنفاق ومستودعات لـ"بي كا كا" الإرهابية"، مشيرة إلى "إظاهر الحساسية القصوى خلال تخطيط وتنفيذ العملية للحفاظ على حياة السكان الأبرياء، وعدم الإضرار بممتلكاتهم، والحفاظ على البيئة".

وشددت الوزارة على "عزم الجيش التركي للقيام بمهامه كما كان دوما، حول حماية أمن ومستقبل ​تركيا​ وشعبها".