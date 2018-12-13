أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، خلال مؤتمر صحفي، أن "إيران ترحب بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل اليها في العاصمة السويدية ستوكهولم بين وفد حركة"أنصار الله" ووفد الحكومة اليمنية"، معتبراً ان "الخطوات الايجابية التي تبث الثقة والاتفاقات المبدئية الحاصلة تبعث على الامل باستمرار الحوار".
يذكر أن جولة المشاورات حول اليمن انتهت باتفاق حول الوضع في الحديدة، وتفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في تعز، وتبادل أكثر من 16 ألف أسير.
شكرا لقرائتكم خبر عن قاسمي: نرحب بالتفاهم بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .