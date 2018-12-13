قاسمي: نرحب بالتفاهم بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​بهرام قاسمي​، خلال مؤتمر صحفي، أن "إيران ترحب بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل اليها في العاصمة السويدية ​ستوكهولم​ بين وفد حركة"أنصار الله" ووفد ​الحكومة اليمنية​"، معتبراً ان "الخطوات الايجابية التي تبث الثقة والاتفاقات المبدئية الحاصلة تبعث على الامل باستمرار الحوار".

يذكر أن جولة المشاورات حول اليمن انتهت باتفاق حول الوضع في ​الحديدة​، وتفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في تعز، وتبادل أكثر من 16 ألف أسير.