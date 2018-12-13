وزير الداخلية الفرنسي يؤكد مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيخات

أكد وزير الداخلية الفرنسي ​كريستوف كاستانير​ مقتل منفذ هجوم ​ستراسبورغ​ شريف شيخات، مشيراً إلى أن "شيخات أطلق النار على الشرطة بعد أن رصدته فواجهته قواتنا بالنيران وأردته قتيلاً".

وكانت ​الشرطة الفرنسية​ قد أعلنت عن مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيخات خلال عملية أمنية في المدينة.

يذكر أن شيخات كان قد أطلق النار داخل سوق الميلاد في المدينة ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين.