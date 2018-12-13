وزير الداخلية الفرنسي يؤكد مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيخات

أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيخات، مشيراً إلى أن "شيخات أطلق النار على الشرطة بعد أن رصدته فواجهته قواتنا بالنيران وأردته قتيلاً".
وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت عن مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيخات خلال عملية أمنية في المدينة.
يذكر أن شيخات كان قد أطلق النار داخل سوق الميلاد في المدينة ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين.
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