الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الأحد حيث يتقلب نسبياً".
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.
السبت: صافً الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول ليلاً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية.
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