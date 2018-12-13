الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الأحد حيث يتقلب نسبياً".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​.

السبت: صافً الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول ليلاً الى غائم مع تساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية.