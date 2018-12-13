وهاب لجنبلاط: تظاهرة الشوف السيارة لا علم لي بها

توجه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ الى رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ بالقول:"يا وليد بك للمرة الألف تظاهرة ​الشوف​ السيارة لا علم لي بها ولا السوريين لديهم علم بها وهي خطوة خاطئة قام بها شباب وصبايا من تلقاء أنفسهم ولكن السؤال هل أحد أساء للمختارة أثناء المرور".

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