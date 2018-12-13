وهاب: سألاحق عماد عثمان أمام القانون وهو لا يستطيع أن يُحضرني

إعتبر الوزير السابق ​وئام وهاب​ أن "اللواء ​عماد عثمان​ كذاب حقيقي ويصر على الكذب وسألاحقه أمام القانون بدم محمد ابو دياب وليعلم هو "كل سليلتو ما بيقدر يحضرني". وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ رأى وهاب أنه "لو كان هناك قانون لدخل عماد عثمان السجن هو وضباطه الذين ينهبون الناس وقريباً سأكشف له أوكار ​القمار​ والسبق المحمية برعايته"، متسائلا:"هل يتحرك ​القضاء​ ليسأل عماد عثمان من يحمي المراهنات على لعبة ​كرة القدم​ ومنها فرق إسرائيلية؟"، مضيفا:"يبدو بأن عماد عثمان إستسهل إقتحام قرية درزية وقتل إنسان وبدل أن يسكت يبدو بأن أمراضه النفسية تمنعه من مراجعة الخطأ ولكن إعلم يا هذا بأننا موحدين ولا نخشى إلا الله وعليك أن تعلم أن كرامة الدروز والمشايخ أكبر منك ومن الذي يقف وراءك".

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