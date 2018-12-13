الشرطة الفرنسية: مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ خلال عملية أمنية

أعلنت ​الشرطة الفرنسية​ عن مقتل منفذ هجوم ​ستراسبورغ​ شريف شيخات خلال عملية أمنية.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت نقلا عن شهود عيان عن سماع دوي ​إطلاق نار​ في أحد أحياء مدينة ستراسبورغ الفرنسية وسط تواجد ​الأمن​ الفرنسي، فيما كانت ​مروحية​ للشرطة تحلق فوق الحي الذي تم فيه ​إطلاق النار​.

يذكر أن شيخات قام بإطلاق النار في سوق الميلاد بالمدينة يوم الثلاثاء ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 شخصاً.