الشرطة الفرنسية: مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ خلال عملية أمنية

أعلنت الشرطة الفرنسية عن مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيخات خلال عملية أمنية.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت نقلا عن شهود عيان عن سماع دوي إطلاق نار في أحد أحياء مدينة ستراسبورغ الفرنسية وسط تواجد الأمن الفرنسي، فيما كانت مروحية للشرطة تحلق فوق الحي الذي تم فيه إطلاق النار.
يذكر أن شيخات قام بإطلاق النار في سوق الميلاد بالمدينة يوم الثلاثاء ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 شخصاً.
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