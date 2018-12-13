مجلس الشيوخ الأميركي يقر وقف الدعم العسكري للتحالف العربي في اليمن

أقر ​مجلس الشيوخ الأميركي​ مشروع القرار بوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​ وتحميل مسؤولية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأغلبية 56 صوتاً مقابل 41 صوتاً معارض للقرار.

وكان المجلس قد صوّت أمس على مناقشة مشروع قرار لإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف في اليمن وقد جرى تمريره بالتصويت الأولي.

وقدّم المشروع السيناترو الديمقراطي ​بيرني ساندرز​ الذي أكد أن "الدعم الأميركي لحرب اليمن سيكون عائقا أمام التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية"،مشيراً إلى أن "​الكونغرس​ لم يصادق على المشاركة الأميركية في حرب اليمن، مما يجعلها غير دستورية".