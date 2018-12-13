السيسي يُعلق على أحداث أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سحر عزام:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التظاهرات التي تشهدها عدة دول أوروبية، منتقدًا تعامل الإعلام المصري مع تلك الأحداث.

وقال "السيسي"- خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الخميس: "لي ملحوظة على التعامل الإعلامي مع الأحداث في أوروبا دون ذكر دول بعينها"، موجهًا حديثه لوسائل الإعلام: "يا جماعة وأنتوا بتطرحوا الصورة للناس قولوا لهم الواقع في هذه الدول، ثمن الوقود والضرائب على الوقود وتقارنوا ذلك بالوضع في مصر عشان تقدموا صورة واقعية".

وتابع الرئيس: "سعر لتر البنزين والسولار الذي يتجاوز 25 جنيهًا وتفرض عليه ضرائب 20% لا يقارن بأسعار الوقود في مصر على سبيل المثال"، مشددًا على أهمية دور الإعلام في التنوير وإيضاح هذه القضايا.