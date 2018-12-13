مقتل منفذ هجوم ستراسبورج الفرنسية في عملية أمنية

عناصر من الشرطة الفرنسية - ارشيفية

كتب - شريف الجنيدي

أعلنت مصادر للشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، عن مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورج في عملية أمنية.

وأفادت شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن قوات الأمن الفرنسية تمكنت من قتل "شريف شيكات" المشتبه به في تنفيذ عملية ستراسبورج الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلامية فرنسية أن المشتبه به تبادل إطلاق النار مع دورية أمنية في ذات المكان الذي توارى فيه بعد تنفيذ هجومه قبل يومين.

وفي وقت سابق من اليوم، شنت قوات الشرطة الفرنسية عملية أمنية في حي نيودورف

في ستراسبورج، في إطار جهودها لملاحقة منفذ الهجوم.

والثلاثاء الماضي، فتح شيكات (29 عاما) النار على مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد بوسط مدينة ستراسبورج الفرنسية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وأعلنت الشرطة الفرنسية أن منفذ الهجوم كان مطلوبا من الشرطة للاشتباه فى قيامه بمحاولات قتل وعدة عمليات سطو.