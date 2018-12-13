الدفاع الأمريكية تستبعد شن تركيا لعملية عسكرية في سوريا قريباً

الجيش التركي - ارشيفية

وكالات

استبعدت وزارة الدفاع الأمريكية شن تركيا لعملية عسكرية في شمال شرق سوريا قريباً.

ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية عن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، لم تذكر اسمه، قوله إنه ليس هناك مؤشرات بشأن شن تركيا

لعملية عسكرية شرقي نهر الفرات قريباً.

وأوضح المسئول أن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا لم تر أي معطيات وأدلة على أن الجيش التركي مستعد للتوغل داخل الأراضي

السورية قريبا أو في الأيام الثلاثين المقبلة، خاصة في المناطق التي تتواجد فيها قوات أمريكية إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من واشنطن.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن أنقرة ستشن عملية شرقي نهر الفرات في شمال سوريا في غضون أيام.