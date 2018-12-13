سماع دويّ إطلاق نار في أحد أحياء ستراسبورج الفرنسية

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أفادت وكالة رويترز للأنباء بسماع دويّ إطلاق نار في حي بمدينة ستراسبورج بفرنسا مساء اليوم الخميس.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم غنهم سمعوا دويّ إطلاق نار في أحد أحياء ستراسبورج، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن الفرنسية.
وذكرت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، بأن مروحية تابعة للشرطة الفرنسية تحلّق فوق أحد أحياء مدينة
وفي وقت سابق اليوم، شنت قوات الشرطة الفرنسية عملية أمنية في حي نيودورف في ستراسبورج، في إطار جهودها لملاحقة منفذ الهجوم الأخير بالمدينة والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص.
وكانت السلطات الفرنسية قد أصدرت، أمس الأربعاء،
تم توزيع صورة شيكات (29 عاما) المولود في ستراسبورج، مساء الأربعاء، ويحذر الملصق من أنه "شخص خطير، قبل كل شيء لا تتدخلوا"، ويطلب من أي شخص لديه معلومات يمكن أن تساعد في تحديد موقعه الاتصال بالسلطات.
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