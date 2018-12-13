هدد حماس.. 4 قرارات من نتنياهو ردًا على العمليات

الخليج 365 | فريق التحرير

هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، باتخاذ خطوات ضدها في قطاع غزة إذا استمرت الهجمات على جيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة، كما قرر توسيع نطاق هدم البيوت ضد منفذي العمليات، وتصعيد الاعتقالات الإدارية بحق نشطاء حركة حماس، وشرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي فلسطينية خاصة بالضفة، وذلك ردًا على العمليات التي وقعت خلال الأيام الماضية.

وتزامنت قرارات نتنياهو وتهديداته مع تظاهرة شارك فيها مئات المستوطنين أمام منزله، مساء الخميس، احتجاجًا على سياسة حكومته، وعلى الوضع الأمني المتدهور في الضفة.

وأصدر نتنياهو تعليماته بتعزيز انتشار جيش الاحتلال على الشوارع الالتفافية، وإصدار تراخيص بناء لـ80 وحدة استيطانية في مستوطنة "عوفرا"، وسحب تصاريح أسر منفذي الهجمات الأخيرة ومن يتعاونون معهم.

ووفق التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان"، فإن نتنياهو وجه رسالة شديدة اللهجة لحركة حماس عبر طرف ثالث، مفادها أنه لن يقبل بوقف إطلاق النار في غزة، واستمرار العمليات في الضفة.

وقالت مواقع إسرائيلية، إن نتنياهو قرر أيضًا هدم بيوت منفذي العمليات خلال 48 ساعة، علمًا أن هناك قرارًا نهائيًا صدر سابقًا بهدم منزل عائلة نعالوة حتى تاريخ 16 كانون أول الجاري، وقرارًا مماثلاً بحق منزل عائلة الأسرى أبو حميد في مخيم الأمعري، فيما لم تتلقَّ عائلة صالح البرغوثي في كوبر أي قرار رسمي بهدم المنزل حتى اللحظة، لكنها بدأت بإخلاء منزل صالح بناء على قرار نتنياهو.