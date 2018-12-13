كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية باقم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الجيش اليمنية، أمس الخميس، من تحرير مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأكد أركان حرب محور علب قائد اللواء التاسع مشاه جبلي العميد أديب الشهاب، لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، أن قوات الجيش حررت قرية البستان والمزارع والتباب المحيطة بها جنوبي شرق مركز المديرية، عقب مواجهات ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار.