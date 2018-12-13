كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: تفكيك لغم بحري زرعته المليشيا قبالة سواحل حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر عسكرية يمنية، أن قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، عثرث صباح اليوم الخميس، على لغم بحري قبالة سواحل جزيرة الفشت التابعة لمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وذكرت تلك المصادر العسكرية إن قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، صباح اليوم الخميس، فككت لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية قبالة سواحل جزيرة الفشت التابعة لمحافظة حجة.

وتواصل قوات التشكيل البحري عمليات المراقبة والبحث الاعتيادية في سواحل محافظة حجة والجزر المحاذية لها والمياه الدولية وذلك لكشف الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي والتي باتت تشكل خطرا على حياة الصيادين واهالي الجزر وخط الملاحة الدولية.