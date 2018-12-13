كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون ينفي شن تركيا هجوم في شمال سوريا قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن لا مؤشرات آنية على أن عملا عسكريا تركيا سيحدث قريبا

في شمال شرق سوريا.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسئول الأمريكي، الذي لم تسمه، القول إن القوات الأمريكية المنتشرة في

سوريا لم تر أي معطيات وأدلة على أن الجيش التركي مستعد للتوغل داخل الأراضي السورية قريبا أو في الأيام

الثلاثين المقبلة، خاصة في المناطق التي تتواجد فيها قوات أمريكية الى جانب قوات سوريا الديمقراطية (قسد)

المدعومة من واشنطن".



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، في وقت سابق، إن أنقرة ستبدأ عملية شرقي نهر الفرات في

شمال سوريا في غضون أيام.