كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما وبروكسل توشكان على التوصل لاتفاق بشأن الميزانية الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توشك المفوضية الأوروبية وإيطاليا على التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية روما لعام 2019، حسبما أفاد كلا الجانبين اليوم الخميس، بعد أن خفضت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء "جيوسيبي كونتي" هدف العجزمن 2.4 إلى 2.04% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورفضت المفوضية الأوروبية هدف الإنفاق السابق وبدأت إجراءات تأديبية ضد روما قد تنتهي بفرض الغرامات.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال "بيير موسكوفيتشي" مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، إنه عقد "اجتماعا بناء للغاية" في بروكسل مع وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا.

وقال موسكوفيتشي "نعمل من أجل الوصول إلى موقف مشترك، نريد أن نفعل ذلك بسرعة، وأضاف أن إيطاليا بذلت جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق.

وقالت المتحدثة بإسم تريا، أيضاً إن هناك رغبة لدى الجانبين للتوصل إلى اتفاق.