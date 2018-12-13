كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليماني يؤكد موقف حكومته الداعم للحل السياسي لإنهاء الانقلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الخميس، في السويد بوزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت. وجدد اليماني، رئيس الحكومة اليمنية ورئيس الوفد التفاوضي في مشاورات السويد، التأكيد على موقف حكومته الداعم لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، والتزامها بالحل السياسي لإنهاء الانقلاب والتوصل إلى السلام المستدام المبني على المرجعيات الثلاث. وأكد وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحكومة تركز على ضرورة السعي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني والاهتمام بالجوانب الإنسانية. من جهته أشاد الوزير البريطاني، بجهود وفد الحكومة اليمنية للانخراط الفعال والإيجابي في مشاورات السويد التي اختتمت جلساتها اليوم، الذي بدونه لما كان من الممكن تحقيق أي نتائج.

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