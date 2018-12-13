كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الصحفيين المحبوسين عبر العالم إلى رقم قياسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد الصحفيين المسجونين في جميع أنحاء العالم لممارسة وظائفهم إلى مستوى قياسى، وفقاً لتقرير نُشر اليوم الخميس يتضمن مراسلين من وكالة رويترز، كان اعتقالهما في ميانمار قد أثار انتقادات دولية.

وقالت لجنة حماية الصحفيين في دراسة سنوية، إنه حتى الأول من ديسمبر، كان هناك 251 صحفياً مسجونين بسبب ممارسة عملهم.