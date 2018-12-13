كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن ترجح تورط جيش ميانمار في إبادة جماعية بحق الروهينجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودعا مشروع القانون بالتحديد إلى إطلاق سراح وا لون، وكياو سوي او، وهما صحفيان يعملان لصالح وكالة أنباء رويترز تم القبض عليهما العام الماضي، كما دعا إلى الإفراج عن سجناء سياسيين آخرين، وأشار النواب إلى نزوح أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا من منازلهم في ولاية راخين بعد حملة عسكرية وإلى توثيق القتل الجماعي والاغتصاب وتدمير القرى.
وكانت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة اتهمت جيش ميانمار في أغسطس العام الماضي، بارتكاب عمليات قتل جماعي وجرائم اغتصاب وتعذيب وإشعال حرائق ضد الروهينجا بقصد الإبادة الجماعية، وتؤكد حكومة ميانمار أن العنف كان رداً مشروعاً على الهجمات التي شنها متمردون من الروهينجا على منشآت أمنية.
وذكر متحف ذكرى الهولوكوست في الولايات المتحدة الشهر الجاري، أن هناك أدلة دامغة على أن جيش ميانمار ارتكب جريمة إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا العام الماضي.
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