كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من ضاحية شويكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، مساء اليوم الخميس.

وقالت عائلات المعتقلين إن قوات الاحتلال اعتقلت ساهر عزام ادحيلية (23 عاما)، ومشير طلال جابر

(23 عاما)، أثناء تواجدهما في حارة النعالوة في الضاحية.

وهاجم مستوطنون منزلا على مدخل قرية بورين جنوب محافظة نابلس، وحطموا سيارة قريبة من المكان، وقال

مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزلا قرب

مدخل القرية، وحطموا سيارة هناك.

وأشار دغلس إلى أن المستوطنين ينظمون تجمعات قرب عدد من القرى في محيط نابلس.

وحذر من هجمات المستوطنين، وطالب لجان الحراسة بأن تكون على أهبة الاستعداد.

من جانبه، دعا نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أبناء الشعب الفلسطيني عامة وأبناء حركة فتح خاصة، إلى

الاستنفار للتصدي لأية اعتداءات قد يرتكبها القتلة المستوطنون.

وقال العالول، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إن "الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي

والمستوطنون لإخافة المواطنين لن تجدي على الإطلاق، فهم يريدون التأثير على إرادة الشعب الفلسطيني لدفعه

لتقديم تنازلات ودفعه للاستسلام وهذا لن يكون، وهذه الاعتداءات لن تؤثر إلا إيجابا على إرادة شعبنا".

وأشار العالول إلى انتشار المستوطنين في مختلف شوارع الضفة الغربية واعتدائهم على المواطنين، وهو الأمر

الذي تصدى له المواطنون بصلابة ووحدة.

وحول قرارات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومنها هدم منازل الشهداء، وتكثيف الحصار على مدينة

البيرة، ونصب مزيد من الحواجز في الضفة وتوسيع الاستيطان، قال العالول إن "هذه السياسة هي للضغط على

القيادة الفلسطينية وهو أمر لا يخيفنا سواء كانت حواجزه ثلاثة أم ثلاثين".