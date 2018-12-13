كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: مقتل إمرأتين جراء تفجير مليشيا الحوثي منزلهما بتعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، بمقتل امرأتين، جراء حادث تفجير مليشيا الحوثي الانقلابية، لمنزل في قرية القلعة غربي محافظة تعز.

وبحسب وكالة “سبأ” قال مصدر محلي إن عناصر المليشيات قامت بزراعة ألغام في محيط المنزل، وتدميره على رؤوس ساكنيه مما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة آخرين.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، استهدافها للسكان المدنيين بشكل متعمد، موقعة مئات الشهداء والجرحى بصفوفهم ملحقة أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات .