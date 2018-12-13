كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورج الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قوات الأمن الفرنسية، مساء اليوم، من قتل المشتبة به في تنفيذ هجوم مدينة ستراسبورج الفرنسية خلال عملية أمنية، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

تمكنت

وكانت الشرطة الفرنسية قد دعت، مساء الأربعاء، كل من لديه معلومات لإبلاغها عن شريف شيكات صاحب السوابق المعروف لدى السلطات الذي أطلق النار الثلاثاء على السوق موقعا ثلاثة قتلى و12 جريحا.

وجاء في بلاغ الشرطة "انتباه. شخص خطر. لا تتدخلوا بأنفسكم".

ووصفت الشخص المطارد بأنه رجل يبلغ طوله متر و80 سنتم "بشرته داكنة" و"بنيته عادية" مع "علامة على الجبهة"، مضيفة أنه على كل شخص يملك "معلومات تتيح تحديد مكانه" الاتصال برقم 197 المخصص للغرض.