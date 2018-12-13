كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: استجابتي لمطالب المحتجين لا تعرقل إرادة فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "اعتقد أن هذه الاستجابة مشروعة ومهمة بالنسبة لفرنسا.. إنها لا تعرقل إرادة فرنسا، ولا حقيقة جهودنا المتعلقة بالموازنة، وبخاصة من حيث السيطرة على إنفاقنا".
وقال الرئيس الفرنسي: "لا يمكن لدولة أن تتقدم إذا لم تسمع إلى الغضب المشروع لشعبها. لقد تم التعبير عنه في كل مكان في أوروبا، مع التصويت المتطرف الذي ظهر في بعض الدول مع الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي شهدناه في السنوات الماضية في بريطانيا.. لن أدعم أي سياسات ولن أنفذ أي مشروع أوروبي اعتقد أنه ضد تطلعاتنا المشروعة".
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