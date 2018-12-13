كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إطلاق نار في "ستراسبورج" الفرنسية وحضور مكثف للشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، في خبر عاجل لها، إطلاق نار في مدينة ستراسبورج الفرنسية وحضور مكثف للشرطة الفرنسية، نقلا عن شهود عيان. ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات فيعامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل.

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