كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر ترحب بنتائج ختام مشاورات السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن الترحيب بالاتفاقات والتفاهمات التي تم الإعلان عنها اليوم بين الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السويد، اتصالاً بكل من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتبادل الأسرى، ومدينة تعز.

وأشاد البيان بما توصلت إليه الأطراف اليمنية، معتبراً ما تحقق خطوة هامة ورئيسية في إطار التوصل لحل سياسي شامل وفقاً للقرار الأممي 2216 وسائر المرجعيات ذات الصِّلة بالحل المنشود في اليمن.