النشرة: تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومطلوبين في الشراونة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ عن "مداهمات للجيش اللبناني في بلدة الشراونة تطال منازل لاشخاص من ال جعفر"، لافتا الى "حصول تبادل ل​إطلاق النار​ والقذائف صاروخية بين الجيش والمطلوبين".

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