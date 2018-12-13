أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي أن "رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ أبرق للرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ مستنكرا مجزرة ​ستراسبورغ​ ومعربا عن تضامنه في هذه المرحلة الحساسة".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط أبرق لماكرون مستنكرا مجزرة ستراسبورغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.