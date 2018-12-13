افتتاح معرض المونة والأطباق التقليدية من صنع سيدات من ١٣ تعاونية ريفية

استضافت سيدات من 13 تعاونية ريفية، برعاية رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية كلودين عون روكز وحضورها، سفير ​هولندا​ يان والتمانز، بيتر فرح ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​بيار بو عاصي​، ومدير برنامج التنمية الاجتماعية والمحلية الدكتور راغد عاصي، في معرض للمونة المنزلية والأطباق اللبنانية التقليدية بمناسبة ​عيد الميلاد​

وأكدت كلودين عون روكز أنه "يساهم هذا النشاط في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر المحافظة على بيئة سليمة، والمساهمة في تأمين فرص عمل لائقة، وتمكين النساء من المشاركة الفعالة في ​الاقتصاد​ والتنمية. ولتحقيق هذا النمو، لا بد لنا أن نأخذ في الاعتبار المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق المرأة، التي يطلب منها أن تعمل كأنها لا تهتم بتربية أطفالها، وأن تربي أطفالها كأنها لا تعمل خارج المنزل. لذا، نطالب بمبادرات تشرك الرجل مع المرأة في تربية الأطفال، وبقوانين تواكب المرأة خلال تربيتهم. وبالتالي، تكون ​الدولة اللبنانية​ قد دعمت المرأة خلال إنشاء العائلة التي هي نواة المجتمع، وحافظت على القدرات الكبيرة للمرأة".

ولفتت الى أن "زمن الميلاد هو زمن التجدد، وما تسعون إليه من شأنه أن يساعد النساء والرجال على تخطي الصعوبات الاقتصادية. وبعملكم تبادرون إلى إيجاد نموذج اقتصادي جديد، لا يتعارض فيه الاستهلاك مع أهداف التنمية المستدامة".