حنكش: قانون التجارة البرية سيحفز الإستثمار

اشار النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أننا "إنتهينا من دراسة ​قانون التجارة​ البرية وتعديله في ​اللجان المشتركة​، الأمر الذي سيحفز الإستثمار، يسهل ويوفر على الشركات الكثير من التعقيدات الإدارية"، مؤكدا أن "القانون سيمكن شبابنا إنشاء شركات صغيرة من دون عقابات وأعباء، فأقله أن نقدم لهم التسهيلات لينطلقوا بأفكارهم وإبداعاتهم".

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