حماده أكد استعداده لتوفير الإذن بملاحقة كل من يثبت ضلوعه في تزوير الشهادات

أكد وزير التربية و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال مروان حماده موقفه "الثابت من ملاحقة ​الجامعات​ المتورطة في أي تزوير للشهادات"، مذكرا بأنه "باشر بعملية إلغاء التراخيص التي لا تكتمل قانونا إلا بقرارات من ​مجلس الوزراء​".

وأشار إلى ان "الوزارة اتخذت أقصى التدابير الإدارية من خلال مجلس التعليم العالي ولجنة التحقيق الخاصة التي شكلها، فأغلقت معهد صيدون الجامعي والفرعين البقاعيين لجامعتين ملاحقتين".

وأوضح أنه "زود ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​الجنوب​ بكامل الوثائق والأقراص الخاصة بالتسجيل وبشهادات معهد صيدون الجامعي"، مؤكدا استعداده "لتوفير الإذن بملاحقة كل من يثبت ضلوعه في عملية التزوير هذه مهما كانت رتبته في الوزارة".